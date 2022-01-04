بعد تصفيتها..محمود قاسم يتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة العاملين بشركة الملاحة المصرية

/670459/بعد-تصفيتهامحمود-قاسم-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-أزمة-العاملين-بشركة-الملاحة-المصرية

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق،وزير قطاع الاعمال العام، بشأن أوضاع العاملين بالشركة المصرية للملاحة بعد تصفيتها.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة بشأ تصفية شركة الملاحة المصرية

تصفية شركة الملاحة المصرية

وأوضح النائب محمود قاسم، فى البيان المقدم منه، ان الشركة المصرية القابضة للنقل، قد قامت بتصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية وظل العاملون بها وهي تحت التصفية، و تم عقد اجماع توافقي بتاريخ 16\7\2021، لاثبات حقوق العمال بالشركة وتم الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بواقع 15 الف جنية عن كل سنة خدمة، وكل 5 أشهر، لكل عامل بحد اقصي 450 الف جنية لكل عاملن وبحد ادني 100 الف جنية.

وتابع النائب محمود قاسم فى البيان المقدم منه، “‘لا أن العاملين تفاجأو بأن الشركة أرسلت لهم شيكات بمبالغ زهيدة لاتتناسب مع ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، وضرب بحقوقهم عرض الحائط ، ادي الي تذمر العاملين وتجمهرهم ورفضهم المبلغ والمطالبه بحقوقهم.