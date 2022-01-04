البروتوكول مرفوض..رياضة النواب توصي مجلس الوزراء بعدم استقطاع نسبة من استثمارات مراكز الشباب لصالح المحافظات 

/670462/البروتوكول-مرفوضرياضة-النواب-توصي-مجلس-الوزراء-بعدم-استقطاع-نسبة-من-استثمارات-مراكز-الشباب-لصالح-المحافظات

اوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، رئيس الوزراء بعدم السماح باستقطاع نسبة 10 % من استثمارات مراكز الشباب لصالح المحافظات ، وذلك من اجل العمل علي تنمية موارد تلك المراكز .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب احاطة مقدم من النانب محمد راضى، بشأن عدم ابرام البروتوكول الخاصة بمراكز الشباب بشأن عائد الاستثمارات التي تنشئها مراكز الشباب وذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر- مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور اشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.

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من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن طلب الاحاطة الذي تناقشه اللجنة متوافق مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب المصري وتذليل العقبات التي تواجهها الهيئات الشبابية والرياضية والتي تعتبر من الهيئات ذات النفع العام لأنها لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم، ولا يجب فرض رسوم على الهيئات الشبابية وبيوت الشباب مقابل حق الانتفاع.

وأشار الي ان فرض رسوم علي الهيئات الشبابية يُعد عائقًا لمسيرة دعم الشباب المصري ولا يتفق مع ما ورد بالبند رقم (10) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية والذي ينص على" الاعفاء من مقابل الانتفاع على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".

واعلن رئيس لجنة الشباب رفضه عقد وزارة الشباب اتفاقات أو بروتوكولات مع المحافظات وخاصةً محافظة القاهرة التي من شأنها استقطاع بعض المخصصات مقابل حق الانتفاع على أي من المشروعات التي تدر عائدًا على الهيئات الشبابية

وبدوره اكد النائب محمد راضي مقدم طلب الاحاطة ، ان محافظة القاهرة لم تعطي ترخيص لبعض مراكز الشباب لانشاء محلات تجارية- بين محافظة القاهرة ووزارة الشباب ومنها مركز شباب الثورة الحضرى بروض الفرج مطالبا بعدم توقيع بروتكول بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة يسمح باستقطاع نسبة من الاستثمارات لصالح المحافظة .

فيما أكد مسئولي وزارة الشباب أن مشروع الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة تم الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء في جلسته رقم (23) بتاريخ 20/12/2018، موضحًا بأنه قد صدر كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (16077-6) بتاريخ 8 يونيو 2019 بشأن متابعة تنفيذ المشروع الاستثماري في الأماكن غير المستغلة بالهيئات الشبابية والرياضية بعدد (19) محافظة بالشراكة مع القطاع الخاص .

وأشار الي ان كتاب امانة مجلس الوزراء تضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع المشار اليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، علي أن يتم التنسيق المستمر مع المحافظات و المختصين بوزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في حالة وجود مشكلة في أحد المراكز استنادًا الى توجيهات مجلس الوزراء المشار بعالية.

. وأوصي رئيس لجنة الشباب ضرورة إعمال أحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 والخاص بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، والذي يعتبر الهيئات الشبابية هيئات خاصة ذات نفع عام كما أوصي بقيام الهيئات الشبابية بتنمية مواردها حتى تتمكن من تقديم خدمة شبابية ورياضية للشباب المصري.