/670464/غزل-المحلة-ينفي-انتقال-محمد-فتح-الله-للأهلي-ببيان-ناري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر غزل المحلة بيان ينفوا من خلاله انتقال محمد فتح الله للأهلي، مؤكدين على استمراره مع الفريق، ولا ينوي أحد التفريط في خدماته.

وجاء نص البيان كالتالي:

“صرَّح المهندس علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ما تردَّد في الآونة الأخيرة بشأن توقيع نجم الفريق محمد فتح الله "كماتشو" للنادي الأهلي، هي أخبارٌ عاريةٌ تمامًا عن الصِّحَّة، ولم تحدث إلَّا في خيال مُروِّجيها، كما أكَّد أن محمد فتح الله، وجميع لاعبي الفريق الأول بالنادي مرتبطون بعقودٍ مُوثَّقة مع الفريق، وسارية لمُددٍ متفاوتة، ولا تتخيَّل إدارة غزل المحلة أن فريقًا كبيرًا بحجم النادي الأهلي يمكن أن يُقدِم على مثل هذا التصرُّف غير المنطقي، بخلاف عدم قانونيَّته من الأساس”.

تحليل DNA للاعبي الأهلي

وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح طبيب الفريق أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الرابطة

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للاعبين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الثانية والنصف مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة.

ويحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية، لقاء الأهلي والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة المصرية للاندية المحترفة.