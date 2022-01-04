/670467/وكيل-التعليم-يهنئ-مطران-بورسعيد-بمناسبة-عيد-الميلاد-المجيد

ترأس الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، مساء اليوم الثلاثاء، وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك بمقر مطرانية بورسعيد.

ورافق وكيل الوزارة فى هذه الزيارة كل من أحمد والى وكيل المديرية والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة وشريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وكيل التعليم يهنئ مطران بورسعيد بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأكد الدكتور أكرم على أن روح المحبة والتماسك والترابط تجمع بين نسيج الشعب المصرى وتجسد التسامح بين الأديان لتؤكد على أن المصريين مزيج واحد وشركاء فى بنيان واحد وستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب فى مواجهة جميع التحديات لإستكمال مسيرة التنمية والبناء شاكرا حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بإهداء درع المديرية لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس تقديرا وإجلالا معربا عن سعادته للمشاركة مع وفد تعليم بورسعيد للتهنئة بهذه المناسبة العظيمة.

ومن جانبه رحب الأنبا تادرس بالحضور معربا عن سعادته بهذه الزيارة الأولى من نوعها مشيدا بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين شركاء الوطن الواحد والترابط بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة.

وقد حضر هذه الزيارة كل من القساوسة بولا سعد وكيل المطرانية و رويس بشاى و يعقوب راشد من سكرتارية المطرانية و بيمن صابر وارميا فهمى وسامى بشارة ووليم فؤاد بلجنة العلاقات العامة.