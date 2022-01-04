عاجل.. محافظ أسوان يصدر قرارا بشأن امتحانات النقل

جدة - نرمين السيد - قرر أشرف عطية محافظ أسوان، تأجيل امتحانات النقل للصفين الخامس والسادس الابتدائى للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع إلى 10 يناير الجارى بدلاً من 9 يناير لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، بالإضافة إلى إفساح المجال بوقت كاف أمامهم لمراجعة المواد الدراسية المختلفة قبل الامتحانات.





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