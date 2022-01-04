جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن تحسين منظومة العمل بمستشفيات الجامعة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى أولوية قصوى، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية فى النهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.





جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم لمستشفيات الجامعة شملت مستشفى الطوارئ الجامعى وبنك الدم، ووحدة التغذية بالمستشفى التعليمى العالمى.

وتفقد رئيس جامعة -خلال الزيارة - سير العمل وتأكد من تواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، والوقوف على مدى توافر الخدمة المقدمة للمرضى، وكذلك مناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة طنطا: تحسين منظومة العمل بالمستشفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.