وأضافت خلال تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يُقدمه الإعلامى سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ الانتهاء من تسليم الوحدات سيكون بعد عامين، لافتة إلى طرح عدد من الوحدات بالفعل.
وتابعت: "أنّ أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين".
وكشفت عبدالحميد عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بإنشاء 100 ألف شقة للمقبلين على الزواج بالإيجار، قائلة إنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لإعداد دراسة عن كيفية التنفيذ، وأوضحت أنه سيتم عرض دراسة متكاملة عن مرحلة إعداد المبادرة، لافتا إلى أنه خلال أيام سيتم عرض الدراسة النهائية على رئيس الوزراء خلال أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكن لكل المصريين.. موعد تسليم 300 ألف وحدة (تفاصيل بالفيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.