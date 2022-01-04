سكن لكل المصريين.. موعد تسليم 300 ألف وحدة (تفاصيل بالفيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنّه يتم اختيار المقاولين الذى يمكن الحصول على أفضل مستوى للوحدات من خلال أعمالهم إلى جانب حجم الالتزام بالمواعيد.





وأضافت خلال تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يُقدمه الإعلامى سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ الانتهاء من تسليم الوحدات سيكون بعد عامين، لافتة إلى طرح عدد من الوحدات بالفعل.

وتابعت: "أنّ أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين".

وكشفت عبدالحميد عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بإنشاء 100 ألف شقة للمقبلين على الزواج بالإيجار، قائلة إنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لإعداد دراسة عن كيفية التنفيذ، وأوضحت أنه سيتم عرض دراسة متكاملة عن مرحلة إعداد المبادرة، لافتا إلى أنه خلال أيام سيتم عرض الدراسة النهائية على رئيس الوزراء خلال أيام.