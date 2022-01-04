متحدثة منتدى شباب العالم: كورونا ليس عائقا..والإقبال فاق التوقعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن الإقبال الشبابى على التسجيل فى النسخة الرابعة للمنتدى التى تقام فى مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع المقبل فاق كل التوقعا.





وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية المحور، مساء اليوم، أن المنتدى سيكون فرصة لعرض تجارب الشباب المختلفة، حيث تقدم أكثر نصف مليون شاب من 196 دولة فى العالم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية المشاركة بالمنتدى خلال الفعاليات. وذكرت أننا نحرص على تنوع فعاليات المنتدى وألا تكون جائحة كورونا عائقًا، وأشارت إلى أن الحديث فى المنتدى سيركز على وضع العالم ما بعد جائحة كورونا، ووصفت المتحدث المنتدى بالعالم المصغر يتجمع فى مدينة شرم الشيخ.

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