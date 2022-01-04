"مشروعات النواب" توصى بتفعيل الشباك الواحد للتيسير على الشباب

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى تشجيع الشباب للإقبال على امتلاك مشروع، وبالتالي تحقيق الفلسفة من إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، ولهذا يجب العمل على تفعيل الشباك الواحد وفض الاشتباك بين الوزارات للحصول على الخدمة بصورة مبسطة وسلسة. وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن الجهاز بصدد تنفيذ حملة إعلامية مكبرة للتعريف بالقانون والمزايا التي يقدمها للشباب هل هناك استعداد لهذه الحملة، لتحقيق الهدف المنشود منها وفى نفس الوقت لتشجيع الشباب لامتلاك مشروعات صغيرة وتحقيق الهدف، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتحقيق الفلسفة من من التشريع وإنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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