/670449/بحضو-27-عضواالقومي-لحقوق-الانسان-يجمع-غدا-لمناقشة -أليات-العمل

يعقد المجلس غدا الاربعاء إجتماعه الأول برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ومن المقرر مناقشة اجنده العمل التي يعمل المجلس من خلاها الفترة المقبل، في ضوء حرصه في ضوء حرصه بالقيام علي القيام بإختصاصاته الواردة في القانون .

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ويضم المجلس 27 عضوا، حيث يقوم المجلس بدور مهم فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع العودة للنظر في كافة الملفات التي فتحت سابقا.

وتعد السفيرة مشيرة خطاب أول سيدة تتولي منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، بعد رئاسةالدكتور محمد فايق، حيث جاء سجلها حافل بالانجازات، حيث عملت كملحق دبلوماسى وجاء ذلك من خلال السلك الدبلوماسى لتتولي منصب سفير مصر فى جمهورية جنوب إفريقيا وأيضًا فى تشيكوسلوفاكيا خلال الفصل السلمى إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا وأنهت مسيرتها الدبلوماسية مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، الي جانب مشاركتها أيضًا فى البعثات الدبلوماسية المصرية.

بحضو 27 عضوا..القومي لحقوق الانسان يجمع غدا لمناقشة أليات العمل

وجاء القرارا المنشور في الجريدة الرسمية/ برئاسة السفيرة مشيرة خطابـ، السقير محمود كارم محمود نائبا لها.

وضم التشكل عضوية كلا من

هدي راغب/ محمد أنس قاسم يوسف / جورج إسحاق جرجس/ الدكتورمحمد سامح أحمد محمد عمرو بندر/ الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد- الدكتورة نهى على على بكر/ عبدالجواد أحمد/ عبدالحميد أحمد/ رابحة فتحى شفيق محمد/ نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم/ الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان/ غادة محمود همام محمود/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم/ علاء سيد كامل شلبى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف/ محمود محمد سعد متولى بسيونى/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون/ الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى /عصام الدين أحمد طه شيحة/ محمد أنور أحمد عصمت السادات/ دينا هشام محمد عباس خليل/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد/ الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

وكانت المسفيرة مشيرة خطاب، قد علقت علي اختيارها رئاسة القومي لحقوق الانسان، بالشكر لمجلس النواب، وان إختيارها للمنصب الجديد يعد شرف كبير لها.