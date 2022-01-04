قانون العمل الجديد.. حالات الفصل التى يتعرض لها العامل

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قانون العمل الجديد ، بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التى انعقدت بالأمس كافة البنود والمواد المتعلقة به، والذى يسعى إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يهدف إلى تحقيق حالة من التوازن.

دوت الخليج

قانون العمل الجديد.. أهم النصوص

وقانون العمل يسعى فى نصه الجديد إلى الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل أيضًا وذلك فى إطار تشاركي بين الطرفين، حيث سيتم ربط الأجر بالإنتاج الأمر الذى يبعث الطمأنينة إلى المستثمر الذى يقدم مشروعًا فى البلد.

وحقق قانون العمل وفقًا لنصوصه التي تم تشريعها بناء علاقة متوازنة بين طرفي العمل، حيث يساهم فى خلق مناخ مستقر، يحفز من القدرة الإنتاجية حيث تم ربط الإنتاج بالمبالغ المالية التى يتقاضاها العامل.

أهم بنود قانون العمل

حالات الفصل التى يتعرض لها العامل وفقًا لقانون العامل

ووفقًا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد، فإن حالات فصل الموظف تكون فى إطار محدد وهو إذا ثبت انتحال العامل صفة شخص آخر أو تقديم مستندات مزورة.

كما أنه من الأمور التى تتيح للمدير أيضًا القيام بفصل العامل فى حالة إذا ثبت أن أفشى العامل أسرار المنشأة التى يعمل بها، وترتب على ذلك أضرار جسيمة فى العمل.

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وفى قانون العمل أيضًا شرط محدد بشأن فصل العامل وهو إذا ثبت أنه فى حالة سُكر مثلًا، أو تناوله للمخدرات، وأيضًا ما يتعلق بقيام العامل منافسة صاحب العمل فى نفس تخصصه.

وخلال مناقشة قانون العمل فى مجلس الشيوخ، كان هناك العديد من التدخلات من أحزاب المعارضة بشأن ساعات العمل التى يقضيها العامل وأيضًا الحقوق التى يجب توافرها من أجل الحفاظ على كافة حقوق العامل.

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كما تضمن قانون العمل أيضًا ما يتعلق بعد وجود تمييز بين العمال على أى أساس وذلك لتحقيق حالة من التوازن الكاملة بين كافة العمال بما يساهم فى استكمال وترسيخ المفاهيم الأساسية للعمل.