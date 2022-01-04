/670471/بعد-ظهورها-بالهوت-شورت-مع-الشيف-نصرت-تعرف-على-أبرز-الإطلالات-الجريئة-لمي-عمر

تصدر اسم الفنانة مي عمر مؤشرات البحث عبر موقع جوجل في مصر، وذلك عقب ظهورها بملابس قصيرة في أثناء تواجدها في دبي، حيث كانت مي تزور مطعم الشيف نُصرت و قامت بالتقاط صورًا معه ما آثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي تم وصفها من قبل البعض بأنها جريئة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج صور الفنانة مي عمر بالإطلالة الأخيرة وإطلالات أخرى لها وذلك فيما يأتي.

مي عمر بهوت شورت

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تجمعها بالشيف نصرت في دبي، وشكرت في مذاق طعامه بشكل كبير ولكن لم يكن هذا السبب وراء تصدر مي عمر مؤشرات البحث، بل السبب كان في إطلالتها في هذه الصورة، حيث ظهرت وهي مرتدية هوت شورت قصير أسود اللون، ما جعل الجمهور ينتقد اطلالاتها و يصفونها بالجريئة.

ولم تكن هذه المره الأولى التي تثير فيها الفنانة مي عمر بملابسها الجريئة، حيث لها العديد من الإطلالات التي تحدث عنها رواد التواصل الأجتماعي وسنعرض لكم أبرز إطلالاتها الجريئة فيما يأتي.

فستان يتسم بالجرأة

وقد ظهرت مي عمر، في حفل الختام، وهي مرتدية فستان باللون الأحمر، مكشوف من منطقة الصدر، كشف عن ساقيها، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة.

وقد أثار هذا الفستان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الإعجاب بالفستان وانتقاده بشكل حاد.

فستان قصير بنقوش لامعة

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها، في حفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأطلت بفستان قصير لامع، يحمل اللون الأرزق الفاتح، الذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل ومزين بكم هائل من الريش، مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي"، وقد اختارت مي عمر إطلالتها بتوقيع مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، الذي أطلق اسمه في مجال الموضة لأول مرة في دبي عام 2003.

وتسببت هذه الإطلالة في عرقلتها على السجادة الحمراء، خلال دخولها، وطلبت المساعدة خلال ممر الدخول، وهي توجه الحديث لبعض المتواجدين من أفراد التنظيم قائلة: "عاوزة حد يساعدني أعدل الفستان، حد يرفعهولي معلش".