/670473/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الجولة-الرابعة-لبطولة-كأس-الرابطة-المصرية

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز المنافسة على بطولة كأس الرابطة برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباريات دور المجموعات في شهر يناير على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل.

وفيما يلي موعد مباريات الجولة الرابعة للمجموعات الثلاثة:

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

عماد متعب: كأس الرابطة في صالح أندية الدوري المصري.. والعام المقبل سوف تقام بنظام مختلف

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجميع داخل الرابطة يعمل من أجل عودة الريادة لبطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "قيمة الدوري المصري كبيرة للغاية والهدف الأساسي لنا العودة الجيدة لقيمة البطولة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وتابع "الكرة المصرية كانت تعاني خلال الفترة الماضية والجميع يعلم الأسباب ولكن حاليا بدأ ت الأمور تعود لطبيعتها وهذا أمر يسعد الجميع للغاية، والأهم هو التوفيق والاستمرار في التقدم والتطور في الفترة القادمة".

كأس الرابطة المصرية

وزاد "كنا نريد ايضا أن يتم إنتظام الأوقات الخاصة ببطولة الدوري لأن في السنوات الأخيرة لم تكن هناك مواعيد ثابتة أمام البطولات، ولا توجد أي حسابات لأي فريق، ونشكر الأجهزة الأمنية على مساعدتنا لتواجد الجماهير بعد غياب 9 سنوات كاملة".

وأكمل "النقل التليفزيوني للبطولة أصبح بجودة ممتازة وكنا نريد معالجة هذا الأمر بأي شكل، والجماهير أصبحت سعيدة بهذا الأمر، وخلال فترة توقف البطولة بسبب أمم أفريقيا، قررنا تواجد كاس الرابطة لإفادة الجميع".

واختتم "في السنوات القادمة سيكون هناك مواعيد ثابتة للبطولة وهذا العام إستثناء فقط وسيكون هناك بطولة جيدة بخروج المغلوب كطبيعى أي بطولة كأس ولكن هذا العام تقام فقط بشكل مختلف".