/670474/أمير-توفيق-يثير-قلق-الزمالك-بسبب-بن-شرقي

خرج أمير توفيق بتصريحات أثارت الجدل، حول إمكانية تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير توفيق أن أي لاعب مميز الأهلي يحتاجه سنفاوضه بالفعل، إذا كان عقده متبقي 6 أشهر فقط وهي المدة القانونية لنتفاوض معه في الوقت الحالي.

وأثارت تلك التصريحات الجدل بشكل كبير حول انتقال اللاعب للنادي الأهلي، في ظل عدم تجديده للزمالك حتى الأن، وهو ما أكده الإعلامي سيف زاهر بأن بن شرقي خارج الزمالك وأتفق مع أحد الفرق ولم يذكر أي فريق.

الجدير بالذكر أن مسئولوا الزمالك سيعقدون جلسة مع بن شرقي عقب عودته من المغرب لإنهاء إجرائات تجديده.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.

وخرج شقيق بن شرقي في تصريحات صحفية يؤكد فيها أن لاعب لم يوقع لأي نادي أخر غير الزمالك حتى هذه اللحظة.

ليصبح مستقبل بن شرقي مجهول حتى الأن بالأستمرار مع الزمالك أو الرحيل للنادي الأهلي، أو أي فريق أخر، وهذا ما سيتضح بنهاية الموسم.

أمير مرتضى يتحدث عن رحيل مصطفى فتحي من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.