محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بشارعى التحرير والنيل السياحى

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وخلال تفقده شدد المحافظ على رئيس حى الدقى، بضرورة التنسيق مع مختلف أجهزة المرافق، للانتهاء من الأعمال بنطاق الشارع موجها مسؤولى الشركة المنفذة، بسرعة الانتهاء من أعمال الكشط للأسفلت المتهالك، وبدء أعمال الرصف بمجرد الانتهاء من المرافق لتسليم الشارع فى أقرب فرصة، نظرا لكونه محور مرورى هام ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.
شملت جولة المحافظ أيضا تفقد أعمال تطوير شارع النيل السياحى، بنطاق أحياء جنوب الجيزة والدقى، حيث حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف، موجها بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وتكثيف ورديات النظافة لمسار الطريق.
كما وجه المحافظ رؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى، باستغلال الفترات المسائية والعطلات للانتهاء من الأعمال لعدم إعاقة الحركة المرورية خلال فترات الذروة.
رافق المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، والسيد طه عبد الصادق رئيس حى جنوب، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة.
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