السفير السعودى بالقاهرة يفتتح ملتقى خدمات البرامج السياحية وخدمات المعتمرين

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى، اليوم الثلاثاء، الملتقى الدولى الـ22 لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين الذى يستمر لمدة يومين، بمشاركة نحو 40 شركة سعودية من مقدمى الخدمات، والشركات المسوقة للخدمات من مصر وعدد من الدول العربية.





واستمع السفير السعودى -بحسب بيان أصدرته السفارة- لشرح عن المنتجات الجديدة التى تقدمها هذه الشركات لخدمة المعتمرين والزائرين، إضافة إلى الخدمات السياحية الأخرى، ونوه بمستوى الخدمات المتطورة التى تقدمها الشركات الموجودة فى المعرض، مؤكدا أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وتنسيق الخدمات المقدمة بين الشركات فى المملكة ونظيرتها فى مصر للعمل كمنظومة متكاملة فى ظل النهضة التنموية التى يشهدها البلدان الشقيقان.

وعن مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا، وتأثير ذلك على موسم العمرة والزيارة، قال السفير "جميعنا يتمنى أن تعود الحياة كما كانت قبل الجائحة ونعيشها بدون قيود وإجراءات احترازية إلا أن جائحة كورونا فرضت على العالم برمته قيودا وإجراءات احترازية، خصوصا فى ظل الانتشار السريع للجائحة التى تعد التجمعات أحد أكبر أسباب انتشارها".

وبين أنه تم فتح العمرة فى المملكة ضمن إجراءات احترازية تحرص على التمكين من أدائها مع الحفاظ على صحة المعتمرين، وفق الإجراءات الاحترازية وبالتنسيق مع جميع الدول الإسلامية بما فيها مصر، التى عقد بها مؤخرا اجتماع للجنة العمرة من مصر مع نظيرتها فى المملكة، لافتا الانتباه إلى إعلان مصر عن ضوابط منظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443هـ.