ظواهر جوية خطيرة .. الأرصاد توضح توقعات طقس الأيام المقبلة حتى 10 يناير

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس غدًا الأربعاء إلى الاثنين 10 يناير 2022، متوقعة أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





وقالت فى بيان لها، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة: الأربعاء 5 يناير: تغطى الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل إلى حد الضباب بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد فى الفترة من 4 إلى 8 صباحا، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. من الخميس 06 يناير إلى السبت 8 يناير: تغطى الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل إلى حد الضباب بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد فى الفترة من 4 إلى 8 صباحا. من الأحد إلى الاثنين 10 يناير: تغطى الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل إلى حد الضباب بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد فى الفترة من 4 إلى 8 صباحا، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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