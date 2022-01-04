عاجل- أقوال والد بسنت: المتهمان حاولا إرغامها على الرذيلة (تفاصيل التحقيق)

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة العامة فى بيانها، مساء اليوم، إنها تلقت بلاغا من والد الفتاة المدعوة بسنت تضمن تناولها قرصا لحفظ الغلال متأثرة بنشر شخصين صورا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعى وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة التحقيقات وأخطرت بوفاة الفتاة فى اليوم التالى للبلاغ.



وسألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجنى عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسد فتاة عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما وقدم والدها فى التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالة تركتها قبيل وفاتها، أكدت فيها أن الصور لا تخصها.