وزيرة البيئة: حريصون على دعم البحيرة لاستكمال منظومة إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد فى ختام جولتها التفقدية لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، لمتابعة خطط الالتزام البيئى لمواجهة آثار التغير المناخية.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لخطة تطوير منظومة النظافة لمحافظة البحيرة، لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين والتى تتضمن مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ المحافظة لأكشاك تجميع وفرز القمامة من المنبع بمدينة دمنهور.

كما تناول العرض تنفيذ خلية للدفن الآمن للمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ضمن مشروع حياة كريمة كذلك رفع كفاءة الترع والمصارف لتحسين الأوضاع البيئية للمحافظة، بالإضافة الى تطوير الميادين وتشجير الشوارع، كذلك مقترح إنشاء مصنع لتوليد الطاقة من المخلفات لضمان الاستفادة من المخلفات مع الحفاظ على البيئة.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إعداد دورات تدريبية وبناء الكوادر البشرية المتخصصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وخاصة لعمليات الدفن الآمن للمخلفات للتعامل بشكل صحيح مع الخلية بما يضمن استدامتها وخاصة بأنها تم تنفيذها وفق الاشتراطات العلمية والبيئية الحديثة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترح انشاء مصنع توليد الكهرباء من المخلفات، يحتاج لمزيد من الدراسات الفنية بما يضمن الاختيار السليم للموقع واستدامة التشغيل، لتوليد الطاقة من المخلفات على مدار العام ومشددة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفنى والاستشارات البيئية للمحافظة فى هذا المجال.