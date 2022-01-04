/670468/اقتراحات-النواب-تناقش-عدد-من-المقتراحات--الجديدة-بشأن-الإسكندرية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة عاطف ناصر، غدا الاربعاء حزمة اقتراحات برغة مقدمة من مجموعة من النواب، حيث اقتراح برغبة مقدم من النائبين عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن تبطين مصرف اسكندر بقرية أبو سنة التابعة لقسم قليوب - محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ريفا- مركز ومدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

دوت الخليج

وتضم المناقشات أيضا الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن مساواة الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر بجمعية منتجي القصب في المزايا والحقوق المالية، وأيضا تخصيص 10% من إنتاج العلف لفروع جمعيات بنجر السكر على مستوى الجمهورية، أسوة بجمعيات الثروة الحيوانية.

كما تضم الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الخزاني المائي للاستفادة من مياه الأمطار وتعميمه في جميع المحافظات،و الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن إعادة النظر في بعض بنود مخالفات محاضر إثبات الحالة في مخالفات البناء الاقتراح برغبة المقدم من محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط.

وتضم الاقتراح برغبة المقدم من مرفت ميشيل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب هندسي مساحة بمركز ببا- محافظة بنى سويف، الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ هشام الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة الشرب بقرية ادفينا- مركز رشيد بمحافظة البحيرة.