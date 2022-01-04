/670476/معين-الشعباني-يؤجل-عودته-إلى-المصري-لحين-تعيين-لجنة-مؤقتة

قرر معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تأجيل موعد السفر إلى مصر إلى العاشر من يناير المجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي قرار تأجيل معين الشعباني عودته إلى مصر بسبب عدم تواجد مجلس إدارة للفريق البورسعيدي، ويريد معرفة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل العودة لاستئناف التدريبات للعب كأس الرابطة المصرية.

ويريد معين الشعباني تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات القادمة بلاعب من الدوري التونس وآخر أفريقي، وينتظر الإدارة الجديدة لحسم الأمر.

يذكر أن النادي المصري البورسعيدي تعاقد مع معين الشعباني المدرب التونسي في بداية هذا الموسم وحتنى الأن يقدم مستويات جيدة مع الفريق في بطولة الدوري والبطولة الأفريقية.

بعد فوز المصري على فاركو.. معين الشعباني يتحدث عن تدريبه منتخب نيجيريا

تحدث المدرب التونسي معين الشعباني، عن عرض منتخب نيجريا لتدريبهم خلال الفترة القادمة، بعدما حدثت بينهم مفاوضات مؤخراً.

وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية عقب فوز المصري على فاركو: "نستحق الفوز أمام فاركو و لم أطلب اللاعيبن بالرجوع للخلف".

وأضاف: " لا يوجد بدائل علي دكة البدلاء ونعاني من إصابات أثرت علي مستوي الفريق وليس لدينا أهداف محددة في الدوري حتي الان ونتعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة".

المصري

وعن تفاوض منتخب نيجيريا معه قال: " العروض دائما موجودة و لكني مرتاح في المصري ومبحبش اغير مكان انا مرتاح فيه".

نادي فاركو يطلب إعادة مباراة المصري البورسعيدي بالدوري

طالب مجلس إدارة نادي فاركو إعادة مباراة المصري البورسعيد، والتي انتهت منذ قليل بهدف نظيف لصالح الفريق البورسعيدي.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فاركو، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت خلال أحداث المباراة وكان لها تأثير كبر على مجرى النتيجة والتي انتهت لصالح المصري.

ويريد مجلس إدارة نادي فاركو إعادة المباراة بسب حدوث خطأ تحكيمي من الحكم الدولي محمود البنا، والذي كان مسئولا عن المباراة.

وكان أحمد حمودي لاعب المصري قد قرر الحكم إعطاء الكارت الأحمر له أثناء الخروج من ملعب المباراة بديلاً، ليشارك اللاعب البديل ولم يغادر حمودي ملعب المباراة بعد تعرضه للطرد.