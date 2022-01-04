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أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، منح العضوية الشرفية للطفل المعجزة أحمد تامر ممدوح، ابن مركز أبو حماد، شرقية البالغ من العمرة (9سنوات)، بعد أن حقق المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم (رقم 28) فرع الناشئة.

دوت الخليج

بعد فوزه بالمركز الأول فى «العالمية للقرآن».. القراء تمنح العضوية الشرفية للطفل المعجزة

ويدرس الطفل أحمد تامر، بالصف الثالث الإبتدائي بمعهد شنبارة الطنانات الأزهري مركز أبو حماد شرقية.

القراء تمنح العضوية الشرفية للطفل المعجزة

من جانبه، قال الشيخ حشاد، نقيب القراء:" إن الطفل أحمد تامر ممدوح، نابغة فى القرآن الكريم، وتعرفت على مستواه المبهر أثناء مشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتى شارك فيها 74 متسابقًا من 42 دولة، وحقق إنجازًا كبيرًا فى هذه المسابقة الكبرى فى سن صغيرة".

وتابع حشاد:" الطفل أحمد ممدوح استطاع بفضل الله تعالى أن يجذب إليه القلوب والأفئدة بعدما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مداخلته التاريخية مع الإعلامي شريف عامر".

ووجه حشاد باسم مجلس إدارة النقابة، الشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لأهل القرآن من ذوى الهمم والناشئة، وللدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لاهتمامه البالغ بالطفل المعجزة، أحمد تامر ممدوح، مشيرًا إلى أن منحه العضوية الشرفية يعد تكريمًا لأهل القرآن.