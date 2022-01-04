/670479/فريدة-الشوباشي-كل-إمكانيات-الدولة-مسخرة-للشباب

قالت فريدة الشوباسي، عضو مجلس النواب، إن الرهان علي الشباب يمثل قضية مهمة للقيادة السياسية ، والرئيس السيسي حرص علي عقد منتدي شباب العالم في هذا العام فى ضوء إجراءات احترازية مشددة، وهذه رسالة تؤكد مدي أهتمام الرئيس بالشباب.

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وأوضحت الشوباشي، خلال برنامج المواجهة عبر قناة اكسترا نيور،"أن الشباب عند أسناد المسئوليه له تُخلق لديه ثقة كبيرة، لافتة الي أن القيادة السياسية تراهن علي الشباب ،وأن هناك نظرة بعين الأعتبار لشأن تأهيل الشباب.

وذكرت النائبة، كل امكانيات الدولة مسخرة للشباب ، وتحت رعاية الرئيس مباشرة،"عندي أمل أن مصر تحلق في اعلي سماء، والخبرات المتبادلة تعطي أمل أن مصر ستكون في مصاف الدول المتقدمة"

حبي ل عبدالناصر بسبب حسه العادل

وتابعت النائبة: أن الشباب المصري تطوربعد إهتمام القيادة له،"النهاردة في مصر توجد عداله والوقوف خلف الشباب، ومن أكثر حبي لجمال عبدالناصر حسه العدالي وشجاعته"وبينت أن الشباب يرسل رسالة حب للسيسي، لافتة الي أن الشعب ينظر للرئيس علي أنه واحد منهم.

تجهيزات مكثفة لمنتدى شباب العالم

وكانت قد إدارة المنتدى تعمل على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم كامل لكافة الصالات والأماكن المخصصة لإقامة المنتدى.

كما وفرت الإدارة محطات تعقيم الأيدى فى جميع أنحاء قاعات فعاليات المنتدى والفنادق، كما يتم استخدام الكاميرات الحرارية لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم فى أسرع وقت ممكن، كما يتوافر طاقم عمل طبى على أتم استعداد للتعامل، ومرافق طبية محددة، كما تقدر المسافات بين المشاركين وبعضهم البعض بمتر ونصف المتر. وتتبع جلسات المنتدى وفعالياته قواعد التباعد الاجتماعى، ومن ثم، فإن الحضور يخضع للحجز المسبق أو الإغلاق عند الوصول لأقصى سعة على أساس أسبقية الحضور.

اجراءات الاستعداد لمنتدى شباب العالم

هذا ومن المرتقب أن يخضع المشاركون فى منتدى شباب العالم أيضًا، لفحص دوري مجانًا فى الفنادق التى من المنتظر أن تستضيف الحدث العالمي، وهو ما سيكون إلزاميًا لجميع المشاركين فى المنتدى.

ومن الشروط أيضًا الواجب تقديمها بشأن المشاركة فى منتدى شباب العالم، هو ما يتعلق بتقديم دليل فحص «بي سي آر» يفيد سلبية التحليل.

وأدخلت إدارة منتدى شباب العالم أيضًا الكاميرات الحرارية، وذلك لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم فى أسرع وقت ممكن.