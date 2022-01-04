/670480/رقم-كارثي-لكريتسانو-رونالدو-مع-مان-يونايتد

خسر مانشستر يونايتد بالأمس أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبتلك الخسارة المؤلمة يبتعد مان يونايتد أكثر عن المنافسة على التوب 4 في انتظار هداية من أحد منافسيه، وتعد تلك الهزيمة موجعه، لأنها الأولى للفريق الأحمر منذ 40 عام أمام وولفراهمبتون على ملعب "أولد ترافورد".

وعلى أصداء الهزيمة يأتي رقم سلبي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تعد تلك المباراة الأولى في تاريخه الذي يخسرها عندما يكون كابتن الفريق، حيث شارك في 10 لقائات كقائد للفريق سواء مع ريال مدريد أو مان يونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، جونز، فاران، شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، ماتيتش، جرينوود، سانشو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيدينسون كافاني.

غياب هاري ماجوير

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استبعاد ماجواير واحتمالية غياب إريك بايلي وفيكتور لينديلوف، قد تؤدي إلى عودة مفاجئة لفيل جونز إلى التشكيلة الأساسية لدفاع مانشستر يونايتد.

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم أمام ولفرهامبتون وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، من أصل 18 مباراة، وفي الجانب المقابل يدخل ولفرهامبتون المباراة وهو يحتل المرز العاشر برصيد 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

نتيجة مباراة مان يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.