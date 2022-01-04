/670481/بيان-هام-من-النيابة-العامة-بشأن-انتحار-فتاة-الغربية-بسنت-خالد

أصدرت النيابة العامة بيانًا هاما بشأن انتحار فتاة الغربية بسنت خالد مؤكدة أن النيابة العامـة تلقت بـلاغا يـوم الخامس والعشريـن مـن شـهر ديسمبر الماضي مـن والد الفتاة المدعـوة بسنت، تضمن تناولهـا قرضـا لحـفـظ الـغـلال متأثرة بنـشـر شـخصين صـورا مخلـة منسوبة لهـا بموقع للتواصـل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت بوفاة الفتاة في اليـوم التالي للـبـلاغ.

دوت الخليج

وقـد سـألت النيابة العامـة والد الفتـاة وشقيقتها فتواتـرت أقوالهمـا حـول أن اثنين اخترقـا هـاتـف المجـني عليهـا وحصـلا منـه على صورهـا الشـخصية ووضعاهـا على جسـد فتـاة عاريـة ونشراهـا بالقـريـة بعـد أن حاولا إرغامهـا بتـلـك الـصـور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فـلـم تنصـع لهـمـا، وقـدم والدهـا في التحقيقات وحـدة تخزيـن تضمنت الصـور المنسوبة للمتوفـاة، وقدمـت شـقيقتها هاتـف بسـنت المحمـول ورسالة تركتهـا قبيـل وفاتهـا أكـدت فيهـا أنّ الصـور لا تخصهـا.

وسألت النيابة العامـة خالـة الفتـاة فـقـررت علمهـا منـهـا قـبـيـل وفاتهـا بشرائهـا القـرص المتسبب في وفاتهـا منـذ أسبوع، برفقـة إحـدى صديقاتهـا. وعلى هـذا أمـرت النيابة العامـة بطلـب تحريات الشرطـة حـول الواقعـة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمـان المتوفـاة بيانـا لسـبب وفاتهـا، كمـا كـلـفـت الجـهـة الفنية المختصة بفحـص الصـور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمـول بيانًا للحقيقـة.

وورد للنيابـة العامـة محـضـر مـن الشرطـة أفـاد بـورود معلومـات عـن استخدام الشخصين اللذين اتهمهمـا والد المتوفـاة صورهـا الشـخصية وابتزازهـا بهـا، ممـا عرضهـا لضغـط نفـسي دفعهـا للانتحـار، فأمـرت النيابـة العامـة بضبــط المتهمين وأخطرت اليـوم بتنفيذ قرارهـا بالضبط، وجـار عـرض المتهمين على النيابـة العامـة لاستجوابهما.

وبالتزامـن مـع ذلـك انتقـل فـريـق مـن النيابة العامـة لمعاينة مسكن المتوفـاة وسـؤال والدتهـا بـه لمرضها وتعـذر تحركها، فضلًا عـن تفتيش مسكني المتهمين، وسـؤال بعـض صديقـات المتوفـاة. هـذا، وتتابـع النيابـة العامـة عـن كـثـب تهافـت الكافـة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعـة دون إلمام بحقيقـة تفصيلاتهـا، أو درايـة بمـا قـد يؤثـر بـه هـذا التنـاول على حسـن سير التحقيقات، أو على شـعور ذوي المتوفـاة.

بيان هام من النيابة العامة بشأن انتحار فتاة الغربية بسنت خالد

ولذا فإن النيابة العامـة تهيب في المقام الأول بالمواطنين إلى الوثوق فيمـا يصـدر فـقـط عنهـا بصـورة رسمية في تلك الواقعـة أو غيرهـا مـن معلومـات تقصـد بـهـا مـا ينفـع المجتمع ويضمـن سلامة التحقيقات، وعـدم الالتفات لأي معلومـات أخـرى أيـا مـا كانـت مصادرهـا والـتي تتعـدد مقاصدهـا بـيـن مـا يـضـر ومـا لا ينفع.

كمـا تهيـب النيابة العامـة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونـة النيابة العامـة فيما تسعى إليـه ببياناتهـا مـن حمـايـة الأمـن القـومي الاجتماعي، والحـد مـن تداول معلومـات يـسـعى البعـض مـن خلالها إلى تكديـر الأمـن والسلم العامين، موقنين أن مـن مبـادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنـوب عنـه وتمثلـه بضوابـط غايتهـا الحـفـاظ على الأمـن والسكينة العامـة.