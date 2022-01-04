/670482/بعد-إصدار-تراك-العباسية-الرابر-أبو-الأنوار-يتصدر-تريند-تويتر

أصدر مغني الراب أبو الأنوار تراك جديد «العباسية» ، ولان أبو الأنوار يخظى بشعبية واسعة خاصة بين فئة الشباب ويجز و عفرتو وأبو يوسف، جعلته يتصدر أبو تريند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تراك «العباسية» وذلك خلال السطور القادمة.

أبو الأنوار تريند رقم 1 تويتر

حقق التراك الجديد لأبو الأنوار تحت عنوان «العباسية» مشاهدات عالية خلال وقت قصير، حيث حقق حوالي نصف مليون مشاهدة في أقل من يوم.

أبو الأنوار يروج لأغنيته الجديدة

وقد أعلن أبو الأنوار عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" مجموعة من الصور منها البوستر الرسمي للأغنية الجديدة معلقًا عليها: "العباسية نزلت".

كلمات أغنية العباسية

وتقول كلمات الاغنية انت شطبت يا عالمي و مستواك بقي في النازل

دس كامل عني مش بيجرح لا بيغازل

لو فاكر ان فيها مكسب قول لناسك انسوا

اب و و ابن ايه ده بيحكي يسطي علاقتة ب انزو

ارانب ايه اللي مشوفنهاش هو انت شادد و بتتجاحد

ده انا منزل ام ام و اوديه العو في شهر واحد

و لو رديت عليك دلوقتي برد عشان دماغك ساحت

كان ممكن مروحكش لما شوفتك يوم الساحل

أبو الأنوار يلحن أغنية لـ “أبو يوسف”

هذا وقام مغنى الراب بتلحين أغنية بعنوان باشا بعتمد، والتي تعد من خاصية الفيديو كليب، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبويوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء الفنان أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

أبو الأنوار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

قام مطرب الراب أبو الأنوار بإحياء حفلا غنائيا على مسرح الزمالك الساعة ٧مساءا ،وكانت سعر التذكرة ٢٠٠ جنيه، وقد أحيا أبو الأنوار حفلا غنائيا يوم ٦ اغسطس الماضى بالساحل الشمالى.

وكانت أخر أعمال أبو الأنوار قبل تراك العباسية أغنية "مممم مممم" وشاركه غنائها "ليل بابا"، وحققت الاغنية نجاحا بشكل كبير وملحوظ.