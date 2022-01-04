/670483/الاتحاد-الافريقي-يتغنى-برباعي-منتخب-مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت صفحة "كاف" الرسمية على "تويتر": " بعد الأداء الرائع الذي قدموه رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وحصدهم باللقب، رُباعي الفراعنة يتواجدون في القائمة النهائية في الكاميرون.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر توج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في القاهرة، وحصل مصطفى محمد على هداف البطولة، بينما حصل رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب، بخلاف المستوى المميز الذي قدمه كلاً من أكرم توفيق وأحمد فتوح، كما توج الحارس محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.