/670485/ميدو-رحيل- كهربا-عن-الأهلي-سيساهم-في-استقرار-الفريق

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وبعض الفرق الأوربية، حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "موسيماني علاقته غير طيبة مع كهربا ووصلت إلى حائط سد، لذلك تحدث مع مسؤولي الأهلي وقال لهم إن رحيل كهربا سيساهم في الاستقرار والتحكم بشكل أفضل في غرف الملابس".

وزاد: " بعض المواقف التي حدثت مع المدرب الجنوب افريقي، جعلت العلاقة تصل مع كهربا إلى حائط سد، ليقرر موسيماني في الأخير رحي كهربا من ظل تلك الأجواء".

وأختتم قائلاً: "اللاعب سيستفاد بترك الأهلي خلال تلك الفترة، ليحصل على فرص مشاركة بشكل أكبر، كما أن الفريق سيتخلص من ضغط كهربا وضغط علاقته السيئة مع موسيماني برحيل اللاعب وفي نفس الوقت سيشاؤرك كهربا بعدما كان بعيد عن الملعب.

محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.

هاتاي سبور

وربما أيام اللاعب الأخيرة داخل النادي الأهلي أصبحت معدودة وبات الرحيل حتمياً بسبب الأزمات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتنتظر إدارة القلعة الحمراء عودة اللاعب من الخارج من أجل إنهاء كافة الأمور الخاصة بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا رحل عن نادي الزمالك إلى البرتغال قبل موسمين من أجل العودة من جديد للأهلي وفاز بالعديد من البطولات ولكن لم يشارك بشكل أساسي في أغلب الأوقات، والأن الأمور تقترب من الرحيل إلى تركيا من أجل الهروب من شبح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.