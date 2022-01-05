اللجنة العلمية لكورونا: متحور فلورونا ليس له أى أعراض مختلفة

وأضاف "النادى" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" عبر فضائية "دى ام سى" مع الإعلامى رامى رضوان - أن متحور "أوميكرون" يحوطنا من كل مكان وهى السلالة الحالية للإصابات، وليس هناك إصابات بمتحور دلتا والذى اعتبره أعنف من أوميكرون.
وأوضح أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" تؤثر على الجهاز التنفسى العلوى وليس لها تأثير خطير على الرئة، فالأعراض أصبحت مختلطة وأعراض أوميكرون قد تتشابه مع البرد والإنفلونزا.
وأكد أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، إضافة إلى الأدوية المضادة للالتهابات، مؤكدا أن البروتوكول المصرى فى الحقيقة له نتائج جيدة تتحدث على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الموجة الرابعة فى طريقها للانتهاء، مؤكدا أن نتائج وأعداد الإصابات والوفيات تتراجع يوما بعد يوم، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء الموجة الرابعة.
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