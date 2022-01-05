جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء، فى فتوى لها، إن المعاق الذى لا يدرك، ولا يعرف كيف يدلى باسمه، وعنوانه، وبياناته التى تساعده على الحفاظ على حياته؛ فإن أمكن أن يعلق فى رقبته أو فى يده أو يوضع فى ملابسه شىء كبطاقة تعريفية له تشتمل على اسمه، وعنوانه، وهاتف لوالده، أو أحد أقاربه ليسهل الوصول إليهم فى حالة خروجه من البيت وضياعه، وإلا فإنه يجوز أن تكتب هذه البيانات على جزء ظاهر من جسمه كيَدِهِ مثلا بتقنية الميكروبليدينج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم وشم المعاق ذهنيا بكتابة بياناته لسهولة الوصول إليه .. الإفتاء تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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