محمد صلاح فى التشكيل المثالي بالجولة 21 من رابطة الدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، بعد تألقه الشديد خلال مباراة فريقي تشيلسي ضد ليفربول التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

واختير الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة التي جمعت تشيلسي ضد ليفربول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عقب المباراة فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد حصوله على 42.9% من إجمالى المشاركين في التصويت والبالغ عددهم 45 ألفا و860 مشاركاً.

وعلق آلان شيرر المحلل برابطة الدوري الانجليزي الممتاز عن محمد صلاح قائلاً: "بمجرد تأخره، بدا الهدف حتميًا. الجري، المهارة واللمسة النهائية كانت كلها مثالية".

وجاء التشكيل المثالي للجولة 21 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر (ليفربول).

خط الدفاع: مادس راسموسن (برينتفورد)، كونور كودي (ولفرهامبتون)، دان بورن (برايتون).

خط الوسط: جواو موتينيو (ولفرهامبتون)، ديكلان رايس (وست هام)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي).

خط الهجوم: بوكايو ساكا (آرسنال)، أليكسيس أليستير (برايتون)، محمد صلاح (ليفربول)، مانويل لانزيني (وست هام).

التشكيل المثالي للدوري الانجليزي في الجولة 21