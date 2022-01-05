محمد صلاح فى التشكيل المثالي بالجولة 21 من رابطة الدوري الإنجليزي

- 1/2
- 2/2
تواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، بعد تألقه الشديد خلال مباراة فريقي تشيلسي ضد ليفربول التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
واختير الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة التي جمعت تشيلسي ضد ليفربول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.
وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عقب المباراة فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد حصوله على 42.9% من إجمالى المشاركين في التصويت والبالغ عددهم 45 ألفا و860 مشاركاً.
وعلق آلان شيرر المحلل برابطة الدوري الانجليزي الممتاز عن محمد صلاح قائلاً: "بمجرد تأخره، بدا الهدف حتميًا. الجري، المهارة واللمسة النهائية كانت كلها مثالية".
وجاء التشكيل المثالي للجولة 21 في الدوري الإنجليزي كالتالي:
حراسة المرمى: كيليهر (ليفربول).
خط الدفاع: مادس راسموسن (برينتفورد)، كونور كودي (ولفرهامبتون)، دان بورن (برايتون).
خط الوسط: جواو موتينيو (ولفرهامبتون)، ديكلان رايس (وست هام)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي).
خط الهجوم: بوكايو ساكا (آرسنال)، أليكسيس أليستير (برايتون)، محمد صلاح (ليفربول)، مانويل لانزيني (وست هام).
التشكيل المثالي للدوري الانجليزي في الجولة 21
ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف الثانى للريدز في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.
وعزز محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن دييجو جوتا زميله في ليفربول.
ساهم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بـ200 هدفا فى مشواره مع الريدز بعدما سجل هدفا في شباك تشيلسي.
وذكرت شبكة "Squawka"، أن محمد صلاح بات يساهم بـ200 هدفا مع ليفربول فى جميع البطولات، حيث أحرز 148 هدفا بالإضافة إلى 52 تمريرة حاسمة وذلك خلال مشاركته فى 229 مباراة.
كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 150 هدفا مع الأندية الإنجليزية فى مختلف المسابقات، حيث يملك 148 هدفا بقميص ليفربول وهدفين مع تشيلسي.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح أصبح الآن أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافًا على ملاعب أندية العاصمة لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا ستيفين جيرارد برصيد 13 هدفا.
وشارك محمد صلاح أمام تشيلسي في 16 مباراة سابقة، ونجح في هز شباك البلوز بـ6 أهداف آخرهم في لقاء الدور الأول من ركلة جزاء.
وسجل محمد صلاح 6 أهداف بواقع 3 مع بازل و3 مع ليفربول، كما صنع هدفين آخرين.
وتعد مباراة اليوم الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح فى التشكيل المثالي بالجولة 21 من رابطة الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.