نجوم الفن والثقافة ينعون المطرب الكبير أحمد الحجار بكلمات مؤثرة

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انتشر منذ قليل نبأ وفاة الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر ينهاز 65 عاما، ونعاه العديد من الأشخاص في حالة من الحزن والأسى على فقدانه.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج نعي نجوم الفن للمغي والملحن القدير أحمد الحجار وذلك خلال السطور القادمة.

وزيرة الثقافة تنعي أحمد الحجار

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المطرب والملحن الكبير احمد الحجار شقيق النجم على الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذى قضي نحبه مساء الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز 65 عام، وقالت أن الموسيقى العربية فقدت نجماً لامعاً تميز بصوت أصيل واحساس مرهف وتابعت أن الراحل صنع أعمالا ساهمت فى التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة بإعتبارها علامات فى عالم الطرب الحديث والمعاصر، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

صلاح عبد الله ينعي أحمد الحجار

نعى الفنان صلاح عبد الله أحمد الحجار، وذلك عن طريق نشر صورته علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” معلقاً:”سابها ومشي وسابنا ومشي ومش قادر أقول حاجة لإني لسه بحاول أستوعب خبر الرحيل المفاجئ لهذا الملاك عن دنيانا”.

كما نعاه عدد كبير من الفنانين ببالغ الحزن والأسى علي رحيله.

محمد فؤاد ينعي أحمد الحجار

وقام الفنان محمد فؤاد بنشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقاً عليها:”إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون خالص التعازي في وفاة الأخ العزيز و الإنسان النقي الفنان الغالي / أحمد الحجار نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم أهله الصبر و السلوان..”.

كما نعى الفنان هاني شاكر الراحل أحمد الحجار ونعرضه لكم في الآتي.

هاني شاكر ينعي أحمد الحجار

و نعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية الراحل أحمد الحجار قائلين :”فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن الفنان أحمد الحجار ويعزي كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوت لكل المصريين داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.