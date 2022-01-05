/670440/صحة-النواب-طلب-مرثا-محروس-بشأن-إنشاء-مستشفى-متكامل-في-منطقة-الطروات-بحلوان

تعقد لجنة الصحة اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور لأشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تناقش الطلب المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن استكمال مخطط إنشاء مستشفى متكامل في منطقة الطروات بحي طرة في حلوان.

دوت الخليج يرصد..صحة النواب تناقش طلب مرثا محروس بشأن إنشاء مستشفي متكامل فى منطقة الطراوت

مستشفي متكامل بالطراوت

كما تستكمل اللجنة اجتماعها لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

1- النائبة سارة النحاس، بشأن:

• عدم الانتهاء من اعمال تطوير مستشفى المبرة التعليمي – بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية من 2018 حتى الان.

• القصور في تطبيق قانون رعاية المريض النفسي الصادر سنه 2009، داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية وعدم التزام بضوابط استقبال واستلام المريض وغياب دور اللجنة المشكلة "رعاية حقوق المرضى "داخل المستشفى.

2- النائب محمود نجيب، بشأن تزويد مستشفى الزرقا المركزي بجهاز أشعة مقطعية حديث. 4- النائب عيد حماد، بشأن عدم تشغيل المركز الطبي لمجاورة (11،10) بامتداد مدينة 15 مايو حتى الآن وذلك لعدم توافر الاطقم الطبية. 5- النائب أيمن محسب، بشأن خطة الوزارة للتصدي لمتحور اوميكرون وكيفية الوقاية منه.

- النائب أحمد على إبراهيم، بشأن: • عدم توفير الاعتمادات اللازمة لأنشاء مستشفى المرج العام على الأرض الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي -محافظة القاهرة.

• تقاعس وزارة الصحة والسكان في توفير الحد الأدنى للخدمات الصحية بحي المرج الذي تزيد كثافته عن 3 ملايين نسمة علي الرغم من توفير الأرض من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وايضاً ارض الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإنشاء مستشفى عام المرج.

• تدنى الخدمة المقدمة للأهالي من قبل مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج - محافظة القاهرة مع وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفى وسوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية بالمستشفى.

2- النائب عمر وطني، بشأن:

-سوء حالة مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء.

-سوء حالة مستشفى الزاوية الحمراء وعدم تنفيذ قرار إزالة لهذه المستشفى. • سوء حالة جميع المراكز الطبية بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء.