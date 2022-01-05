/670489/رئيس-المريخ-السوداني-النادي-الأهلي-عاملنا-بشكل-سئ

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس نادي المريخ في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا":" لم نلقى بترحيب من النادي الأهلي، الموسم الماضي عندما تقابلنا، وكنا نتوقع أن يتم الترحيب بنا مثلما فعلنا معهم".

وأكمل: " إذا لم يتم الموافقة على اللعب في ملعبنا خلال دوري أبطال أفريقيا، سنفاضل بين أثيوبيا والجزائر وستاد السلام في مصر، ولكن عندما لعبنا في ستاد السلام قاموا بقفل الأنوار عقب اللقاء مباشرة بشكل غير احترافي".

تحليل DNA للاعبي الأهلي

وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح طبيب الفريق أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الرابطة

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للاعبين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الثانية والنصف مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة.

ويحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية، لقاء الأهلي والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة المصرية للاندية المحترفة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة:

- المباراة الأولى: الأهلي ضد الجونة (الخميس ١٣ يناير الساعه ٢ ونص).

- المباراة الثانية: الأهلي ضد الإسماعيلي (الاتنين ١٧ يناير الساعه ٢ ونص).

- المباراة الثالثة: الأهلي ضد المقاولون العرب (الجمعه ٢١ يناير الساعه ٥).

- المباراة الرابعة: الأهلي ضد سموحة (الخميس ٢٧ يناير الساعه ٥).

- المباراة الخامسة: الأهلي ضد البنك الأهلي (الأحد ٣٠ يناير الساعه ٥).