دوت الخليج ينشر عمر إلهام شاهين عقب احتفالها بعيد ميلادها

/670490/تحيا-مصر-ينشر-عمر-إلهام-شاهين-عقب-احتفالها-بعيد-ميلادها

تصدر عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبعد كل هذه الإحتفالات فما هو العمر الحقيقي لإلهام شاهين.

يرصد لكم موقع دوت الخليج معلومات عن الفنانة إلهام شاهين وعمرها الحقيقي وذلك خلال السطور القادمة.

عمر إلهام شاهين ومعلومات عنها

ولدت إلهام شاهين في 3 يناير سنة 1960، اي أن عمرها 62 عامًا وتعتبر واحدة من ألمع نجوم الدراما المصرية، في رصيدها عددٌ من الأعمال الدرامية المختلفة.

ولدت إلهام في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وبدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم" و"النسانيس".

أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها، وسط نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، حيث حضر الحفل أمير الغناء هاني شاكر وزوجته نهلة والكينج محمد منير والديفا سميرة سعيد ويسرا وبوسي.

كما حرص على الحضور كل من دينا وفيفي عبده، ورجل الأعمال سميح ساويروس والإعلامية بوسي شلبي، وأنغام ومنة شلبي وهاني رمزي وشريف منير وتامر حبيب ولقاء الخميسي.

وأشعلت إلهام شاهين حفل عيد ميلادها برقصة وصل على أنغام الديفا سميرة سعيد والكينج محمد منير.

تصريحات مثيرة للجدل من إلهام شاهين مع لميس الحديدي

من ناحية أخرى، صدمت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال بشأن تكريمها عدة مرات في 2021، وقالت مازحة: “مش عارفة يمكن هموت قريب”.

ذكرت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم، لتجيب إلهام شاهين خلال حوارها إن التكريمات بالفعل كانت عن مجمل مسيرتها الطويلة وهذا الأمر أسعدها

ولفتت "إلهام" إلى أن التكريم الأقرب إلى قلبها هو تكريم المسرح القومي، قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية"!

وأضافت إلهام شاهين: "انبسطت جدًا مكنتش حسباهم، بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم".