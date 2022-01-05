/670492/عصام-الشوالي-القاضية-ممكن-كانت-وليدة-اللحظة

تحدث المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، حول تعليقه على مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الشوالي في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار ببرنامج "أوضة اللبس": " الكرة المصرية لها تاريخ كبير ومشرف، وأتشرف أني أعلق على مباريات تاريخية مثل لقاء مصر والبرازيل".

وأكمل: "شعور الحب مع الشعب المصري متبادل، واعطيت الكرة المصرية حقها في التعليق لأنها تستحق ذلك، وأستمتع دائماً بالتعليق على المباؤريات المصرية".

وزاد: " الافشات والافيهات في المباريات تخرج علي الهوا دون تحضير مثل القاضية ممكن على هدف أفشة في الزمالك، كانت وليدة اللحظة ".

وأختتم قائلاً: "توقيت الهدف يمنحه الأهمية الأكبر والأهداف في الأوقات القاتلة يجعله يغطي علي الأهداف الجميلة مثل هدف شيكابالا في الاهلي هو من اجمل الاهداف ولكن هدف افشة كان قاتلا وحاسما للبطولة، متابعا لن افصح علي انتمائي بين الاهلي والزمالك".

الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الرابطة

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للاعبين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الثانية والنصف مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة.

ويحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية، لقاء الأهلي والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة المصرية للاندية المحترفة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة:

- المباراة الأولى: الأهلي ضد الجونة (الخميس ١٣ يناير الساعه ٢ ونص).

- المباراة الثانية: الأهلي ضد الإسماعيلي (الاتنين ١٧ يناير الساعه ٢ ونص).

- المباراة الثالثة: الأهلي ضد المقاولون العرب (الجمعه ٢١ يناير الساعه ٥).

- المباراة الرابعة: الأهلي ضد سموحة (الخميس ٢٧ يناير الساعه ٥).

- المباراة الخامسة: الأهلي ضد البنك الأهلي (الأحد ٣٠ يناير الساعه ٥).