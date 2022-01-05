/670495/الهدافين-التاريخيين-للزمالك-في-ذكرى-تأسيسه

تحل ذكرى تأسيس نادي الزمالك، أحد القلع الكبرى داخل مصر وأفريقيا، مما قدم لاعبيه من تاريخ كبير لا يمحى من ذاكرة عشاق الرياضة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسة، بفيديو تاريخي للقلعة البيضاء يحكي ويسرد جزء من تاريخ نادي الزمالك ولاعبيه عبر الأزمنة المختلفة.

قائمة هدافي الزمالك التاريخيين

- عبد الحليم علي 134 هدف

- حسن شحاتة 102 هدف

- جمال عبد الحميد 97 هدف

- علي خليل 94 هدف

- علاء الحامولي 91 هدف

أمير مرتضى يتحدث عن رحيل مصطفى فتحي من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.

وخرج شقيق بن شرقي في تصريحات صحفية يؤكد فيها أن لاعب لم يوقع لأي نادي أخر غير الزمالك حتى هذه اللحظة.

ليصبح مستقبل بن شرقي مجهول حتى الأن بالأستمرار مع الزمالك أو الرحيل للنادي الأهلي، أو أي فريق أخر، وهذا ما سيتضح بنهاية الموسم.