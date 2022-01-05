بعد انتحار «بسنت».. أستاذ كيمياء يوضح طرق إسعاف المنتحر بـ حبة الغلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مجدى عبدالظاهر، أستاذ كيمياء متفرغ فى جامعة الإسكندرية، إن "حبة الغلة" تستخدم فى مكافحة الحشرات فى القمح والسوس فى الأخشاب وصوامع تخزين الحبوب وهى مواد كيماوية سامة.





أوضح خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن "حبة الغلة" تباع عند تجار المبيدات، ولكن لجنة المبيدات الزراعية قيدت استخدامها ولايجوز لأى مواطن عادى أن يشتريها.

كشف "عبدالظاهر" أن هناك سوقًا موازيًا لبيع حبة الغلة ونتيجة سوء الاستخدام قد تؤدى إلى الوفاة، وبمجرد نزولها فى المعدة ينطلق غاز الفوسفين السام، ويؤدى إلى هبوط فى القلب وإيقاف التنفس الخلوى.

لفت أستاذ الكيمياء إلى أن عدم الوعى فى عملية إسعاف المنتحر تؤدى إلى سرعة الوفاة، وإذا تناولها شخص عن طريق الفم ممنوع نهائيًا أن يشرب مياه، متابعًا: "معظم المنتحرين أهلهم بيشربوهم شربة ملح وهنا تكون الوفاة أكيدة".

كشف أن إسعاف المنتحر بحبة الغلة يكون عبر شرب زيت جوز الهند أو زيت البرافين خلال أول نصف ساعة، ويمكن استخدام أى زيت ولا يشرب مياه أو سوائل نهائيًا.

واصل: "مفيش علاج مباشر للتسمم ولكن هناك تدخلات طبية للتسمم وبعض المواطنين يضع حبة الغلال فى الأدراج ومياخدش باله إنها بتتفاعل مع رطوبة الجو".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.