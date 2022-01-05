أوضح خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن "حبة الغلة" تباع عند تجار المبيدات، ولكن لجنة المبيدات الزراعية قيدت استخدامها ولايجوز لأى مواطن عادى أن يشتريها.
كشف "عبدالظاهر" أن هناك سوقًا موازيًا لبيع حبة الغلة ونتيجة سوء الاستخدام قد تؤدى إلى الوفاة، وبمجرد نزولها فى المعدة ينطلق غاز الفوسفين السام، ويؤدى إلى هبوط فى القلب وإيقاف التنفس الخلوى.
لفت أستاذ الكيمياء إلى أن عدم الوعى فى عملية إسعاف المنتحر تؤدى إلى سرعة الوفاة، وإذا تناولها شخص عن طريق الفم ممنوع نهائيًا أن يشرب مياه، متابعًا: "معظم المنتحرين أهلهم بيشربوهم شربة ملح وهنا تكون الوفاة أكيدة".
كشف أن إسعاف المنتحر بحبة الغلة يكون عبر شرب زيت جوز الهند أو زيت البرافين خلال أول نصف ساعة، ويمكن استخدام أى زيت ولا يشرب مياه أو سوائل نهائيًا.
واصل: "مفيش علاج مباشر للتسمم ولكن هناك تدخلات طبية للتسمم وبعض المواطنين يضع حبة الغلال فى الأدراج ومياخدش باله إنها بتتفاعل مع رطوبة الجو".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتحار «بسنت».. أستاذ كيمياء يوضح طرق إسعاف المنتحر بـ حبة الغلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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