محلب والخطيب وسرور يشاركون فى مراسم عزاء ابنه نقيب المحامين (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء الأسبق، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مراسم عزاء المهندسة هالة رجائى عطية ابنة نقيب المحامين رجائى عطية، المقام بمسجد الشرطة بالدراسة.





كما شارك الدكتور أحمد فتحى سرور، الفقيه الدستورى، وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، فى مراسم العزاء، وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالدراسة. وشيعت، أمس الإثنين، جنازة ابنه رجائى عطية نقيب المحامين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وودع نقيب المحامين ابنته بالدموع وسط حالة من الحزن خيمت على الأسرة بأكملها. يذكر أن توفيت مساء أول أمس الأحد، المهندسة هالة رجائى عطية ابنة نقيب المحامين رجائى عطية، ونعى رجائى عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية".

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