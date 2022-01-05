صندوق علاج الإدمان: شفاء هذا العدد الكبير من المرضى خلال الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المواجهة"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى والاستثمار فى البشر، ولا يمكن حدوث تنمية اجتماعية فى ظل انتشار المخدرات، مشددا على أن هناك توجيهات حاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ برنامج متكامل لمواجهة والتصدى للمخدرات فى المدن المتطورة.

مكافحة الإدمان

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه جرى إعداد قيادات تطوعية فى 6 مدن مطورة، وجرى تدريب 250 شابا من هذه المناطق المتطورة على برامج الوقاية من المخدرات، وإجراء 120 ألف زيارة منزلية خلال عام 2021.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه خلال العام الماضى 2021، تم شفاء 140 ألف مريض من الإدمان، لافتا إلى أنه تردد ما يقرب من 7 آلاف مريض بـ الإدمان، على عيادات الصندوق المنتشرة فى أنحاء الجمهورية،والتى تقدم المشورة والعلاج مجانا، إلى جانب تشغيل 5 عيادات داخل المناطق المتطورة.