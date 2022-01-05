شقيقة بسنت خالد تفجر مفاجأة جديدة فى واقعة وفاتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت شاهيناز، شقيقة بسنت خالد، زهرة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، والتى انتحرت بتناول إحدى حبوب حفظ الغلال، بعد انتشار صور مفبركة لها تمس سمعتها، عن نفاصيل جديدة فى واقعة وفاتها.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، فى برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية.

بسنت خالد

وقالت شقيقة بسنت خالد، إن الفتاة الراحلة عانت من أزمة نفسية كبيرة قبل موتها بأيام، بسبب تعليقات صديقاتها، وكذلك أحد المدرسين قال لها وسط زملائها "بقيتي مشهورة يا بسنت".

وأضافت شقيقة بسنت خالد: "بسنت ليست أول ضحية لهؤلاء الشباب حيث سبق وأن ابتزوا فتيات أخريات بصور مخلة، لإرغامهم على ممارسة الرذيلة".

بيان النيابة العامة عن بسنت خالد

أصدرت النيابة العامة المصرية، منذ قليل، بيانا بشأن واقعة وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات.

وأكدت النيابة أنه ورد لديها محضر من الشرطة، أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورها الشخصية وابتزازها بها، مما عرضها لضغط نفسي دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وأخطرت اليوم بتنفيذ قرارها بالضبط وجار عرض المتهمين على النيابة.

وأوضحت النيابة العامة فى البيان، أنها تلقت فى 25 ديسمبر الماضى، بلاغا من والدها بتلقيها قرصا لحفظ الغلال.