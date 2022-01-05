/670448/الطقس-انخفاض-درجات-الحرارة-فى-المحافظات

طقس الأربعاء، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، خاصة فى ظل حالة الانخفاض الجارية فى الطقس.

دوت الخليج وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية تغطي الرؤية فى أغلب المحافظات خاصة الوجه البحري وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات المختلفة. طقس الأربعاء وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة. درجات الحرارة فى مصر درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 19 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

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