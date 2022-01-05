تحذير شديد من الأرصاد بشأن مخاطر الشبورة الكثيفة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "صالة التحرير"، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد الفضائية.

الشبورة الكثيفة

وقال الدكتور محمود شاهين، إن الأرصاد تحذر دائما من الشبورة المائية الكثيفة خلال السير على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، نظراً للمخاطر الكبيرة المترتبة عليها، مؤكدا "خطورة الشبورة تكون أعلى من الأمطار الغزيرة".

وأضاف شاهين أن الشبورة المائية الكثيفة التى أعلنت عنها الأرصاد قبل 48 ساعة من بدايتها مستمرة حتى غد الخميس، مناشدا الجميع توخى الحذر خلال قيادة المركبات.

طقس اليوم

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.