جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "صالة التحرير"، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد الفضائية.
الشبورة الكثيفة
وقال الدكتور محمود شاهين، إن الأرصاد تحذر دائما من الشبورة المائية الكثيفة خلال السير على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، نظراً للمخاطر الكبيرة المترتبة عليها، مؤكدا "خطورة الشبورة تكون أعلى من الأمطار الغزيرة".
وأضاف شاهين أن الشبورة المائية الكثيفة التى أعلنت عنها الأرصاد قبل 48 ساعة من بدايتها مستمرة حتى غد الخميس، مناشدا الجميع توخى الحذر خلال قيادة المركبات.
طقس اليوم
وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير شديد من الأرصاد بشأن مخاطر الشبورة الكثيفة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.