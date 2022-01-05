أسعار الخضروات والفاكهة، يبحث الكثير من المواطنين على التكاليف المادية الخاصة بالمواد الغذائية والفواكة وأيضًا الخضروات فى الأسواق المحلية.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى تشهد فى الوقت الحالي تراجع نسبي، وإليكم التفاصيل:- ويتوقع العديد من الخبراء تباين أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، بسبب حالة التضخم العالمي التى أثرت على العالم وخاصة الأسواق المحلية العربية. أسعار الخضروات والفاكهة ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى شهدت فى الوقت الحالي ثبات نسبي فى الأسعار. وشهدت الأسواق المحلية أيضًا تراجع أسعار العديد من الخضروات والفاكهة، مثل البطاطس والباذنجان والملوخية وغيرها من الخضروات.وننشر فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق:- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات. الملوخية بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه. الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات. البسلة بين 4 و7 جنيهات. الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا. البصل بين 2 و2.75 جنيه. الكوسة بين 4 و9 جنيهات. الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع نسبي فى أسعار الخضروات والفاكهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.