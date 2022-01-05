حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التطورات بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. الشبورة المائية وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا من 4 : 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ولفتت الأرصاد إلى وجود شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 18 10 الإسكندرية 18 12 وادي النطرون 18 10 طنطا 18 10 شبين الكوم 18 10 دمنهور 18 10 بلطيم 19 12 مطروح 17 11

السلوم 17 10 سيوة 16 8 بورسعيد 19 12 دمياط 18 11 الزقازيق 19 10 المنصورة 18 10 الاسماعيلية 19 10 السويس 18 11 العريش 18 10 رفح 18 9 رأس سدر 19 11 نخل 17 5 نويبع 18 12 طابا 17 9 كاترين 12 2 الطور 23 12 شرم الشيخ 22 14 الغردقة 21 13 مرسى علم 22 14 الفيوم 18 7 بنى سويف 18 7 المنيا 18 7 أسيوط 18 8 سوهاج 19 9 قنا 20 9 الأقصر 21 10 أسوان 23 11 إدفو 23 11 أبوسمبل 23 10 الوادي الجديد 20 7 شلاتين 25 15 أبو رماد 24 15 حلايب 23 16 رأس حدربة 22 15

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