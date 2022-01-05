للمصريين في الخارج.. الوثيقة التأمينية للعاملين بالخارج وأهم مميزاتها وطريقة شراؤها

الوثيقة التأمينية للعاملين بالخارج حلم تحقق أخيرًا لكل المهاجرين خارج مصر، وقد أطلقت تلك الوثيقة وزارة الهجرة، بناءً على رغبات المصريين المسافرين خارج مصر في مختلف بلدان العالم العربي والغربي، وقد أتت تلك الوثيقة لتشمل عدة أمور هذه الفئة في حاجة لتوفرها لها وزارة الخارجية الخاصة بوطنهم بشكل عاجل، أما عن المقابل الرمزي المقرر لهم سداده لقاء تلك الخدمة، وكيفية الحصول عليها فهذا هو موضوعنا اليوم.

الوثيقة التأمينية للعاملين بالخارج

في الحقيقة جاءت تلك الوثيقة كتلبية لرغبات شريحة كبيرة من المسافرين خارج مصر، عندما تواصلت وزارة الهجرة معهم، للتأكد مما يحتاجونه من خدمات، لتوفر لهم كرامةً وأمانًا هم بحاجة لهما.

وقد أعلنت الوزارة عن هذه الوثيقة منذ فترة وجيزة، والتي لاقت رواجًا وإقبالًا من معظم المهاجرين، هذا ما أعلنه “مدير عام مجمعة تأمين السفر” السيد/ محمد زهران.

وقد أعلن سيادته أن السفارة تلقت عدد كبير من الاتصالات الهاتفية، أو الاستفسارات المقدمة من خلال وسائلها الإعلامية الأخرى، يسئلون فيها المسافرين المقيمين بالخارج، عن حقيقة الأمر، ومتى موعد إطلاق الوثيقة.

كما انه قد تم طرح وثيقة التأمين بالفعل من بداية يناير الحالي، فيما صرح المسئولون أن عدد لا بأس به من المسافرين قد اشتروا تلك الوثيقة، وجاري استقبال بقية الراغبين في شرائها.

وفيما يخص القسط السنوي للوثيقة، فهو قد قُدر بـ 100 جنيه مصري، بما يعادل 6,4 بالدولار الأمريكي.

أهم الخدمات التي تؤمنها وثيقة التأمين

أوضحت وزيرة الهجرة بنفسها، أنه بعد الرجوع للرغبات المقدمة من قِبل المسافرين الذين يعملون بالخارج، اتضح لهم أنهم جميعًا اجمعوا على نقطة نقل جثمان الموتى منهم. وسرعة إتمام ذلك بطريقة تليق بهم كمواطنين مصريين.

الوثيقة تشمل التكاليف الخاصة بنقل جثمان الموتى، والعودة بها إلى مصر بسلام، وتسليمها للأهل.

يتم منح ورثة المتوفي بقية قيمة وثيقة التأمين في حال كانت الوفاة في حادث. بينما لو كانت طبيعية فإن الخدمة تشمل نقل الجثمان فقط.

كما تشمل الوثيقة تحمل نفقة علاج صاحبها في حال أًصيب بمرض طارئ. يستوجب علاجه في البلد التي يعمل بها. وكذلك علاج الإصابة بالظروف الراهنة.

تعتبر الوثيقة التأمينية للعاملين بالخارج من أهم المطالب التي تقدم بها هؤلاء لوزارة الهجرة. وبناءً على ذلك تم بالفعل توفيرها بأقساط بسيطة سنويًا. لتشمل بذلك خدمات هامة يرغب المصريين المهاجرين خارجها. وقد عرضناها على حضراتكم بالفعل.