شاهيناز خالد تكشف تفاصيل لحظات وفاة شقيقتها بسنت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، فى برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية.

بسنت خالد

وقالت شقيقة بسنت خالد، إن شقيقتها أكدت لها أن أحد الأشخاص قام بمحادثتها عبر تطبيق الواتس آب، وعندما لم تستجب له قام بابتزازها بصور لها.

وأضافت: "شقيقتى انهارت من البكاء بعد تلك الصور وأكدت لوالدتى أن تلك الصور ليست لها وأنها مفبركة".

وأشارت شقيقة بسنت خالد إلى أن شقيقتها ذهبت لـ أداء صلاة الجمعة، ثم أخذت "حبة حفظ الغلال"، بعد أداء الصلاة، ثم عانت بشدة من مضاعفات تلك الحبة إلى أن توفيت يوم السبت مساء.

انتحار بسنت خالد

وأكدت شقيقة بسنت خالد أن الراحلة عانت من أزمة نفسية كبيرة قبل موتها بأيام، بسبب تعليقات صديقاتها، وكذلك أحد المدرسين قال لها وسط زملائها "بقيتى مشهورة يا بسنت".

وأضافت شقيقة بسنت خالد: "بسنت ليست أول ضحية لهؤلاء الشباب حيث سبق وأن ابتزوا فتيات أخريات بصور مخلة، لإرغامهم على ممارسة الرذيلة".