وصول جثمان العامل المصرى المتوفى بـ السعودية إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصل صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفي في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، على الرحلة رقم 2650 لـ مصر للطيران، والتى أقلعت من مطار الملك خالد الدولى بالرياض فجر اليوم.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم نقل جثمان الشاب المصرى أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، بعد أن ناشد شقيق المتوفى بتدخل وزير القوى العاملة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفى نفس السياق، قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إنه تمت صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهينى بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن شقيق المتوفى أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالى بالرياض أحمد رجائى لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان،

وأثنى جميع الحضور على دور عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية ، قائلين بالحرف الواحد للوزير أنه لم يتركنا لحظة واحدة حتى إنهاء كل أوراق شحن الجثمان.

وتقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام فى الرياض السفير طارق المليجى، والملحق العمالى بالقنصلية أحمد رجائى.