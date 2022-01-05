نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى فى صدارة صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس: الحفاظ على الظروف المعشية والصحية الآمنة للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير مصادر التمويل والمعدات المطلوبة، من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها على أعلى مستوى وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئى إيجابى للحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة فى إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، حيث اطلع الرئيس على جهود الدولة فى التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصة الرخام والجرانيت فى المناطق الصناعية والحرفية العاملة فى هذا القطاع.

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذى الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة «شق الثعبان»، بطاقة 300 ألف طن يوميا، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادى تنموى يتمثل فى إعادة تدوير تلك المخلفات فى إنتاج العديد من المواد التى تستخدم فى البناء والتشييد والتشطيبات، بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى أمس وتحت عنوان "الرئيس يتفقد مركبات متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء" ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه فى إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس عددا من المركبات متعددة الاستخدام، والتى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح. محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة ‪MCV‬.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلى من اللواء كمال وفائى عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التى يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة، كما تفقد الرئيس نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوى الهمم، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

وتحت عنوان "معيط: سداد 420٫5 مليار جنيه لـ -التأمينات الاجتماعية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة خلال 30 شهرا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، فى ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف، أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ضمن الاتفاق، وبنهاية يونيو المقبل سيكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرا. وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لمصلحة الهيئة لتصبح 5.9% بدلا من 5.7%، لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وفى الشان البرلمانى ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى كلمتها خلال الجلسة العامة أن القانون يضمن تعزيز عملية المتابعة وإلزام الجهات التخطيطية بإصدار تقارير للمتابعة وتعزيز فكرة اللامركزية ووضع نظام للحوكمة مع قدر من المرونة للمحليات لتحقيق أهداف تخفيض الفقر وغيرها من الأهداف.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية التى تم النص عليها فى الدستور حيث يتضمن مشروع القانون فكر الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح وتشجيع الابتكار.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون الجديد يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وفى تناولها للشأن المحلى ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قام بزيارة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى ألقى كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حمايـة تـراب الـوطـن المـقـدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم.

كما تفقد الوزير عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروس فيت، أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع وميادين الفروسية، وأشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد الـعـسـكـريـة والـوصـول إلـى أعـلـى درجـات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

وتحت عنوان "فحص 9 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، ذكرت صحيفة " الأخبار "أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 9 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسى الحالى.

وأوضح د.حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.

وفى الشأن التعليمى وتحت عنوان "امتحانات إلكترونية وورقية لأولى وثانية ثانوى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. طـارق شـوقـى وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الـثـانـوى، تحتوى على قسمين، أحدهما «إلكتروني» على التابلت ويتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% من درجة المادة، والثانى «مـقـالـى ورقـي» يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة «30٪» ويتم تصحيحه من قبل معلمى المدارس.

وأشار الوزير إلى أن طلاب المنازل سيتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "أقمار صناعية تعليمية للجامعات المصرية"، أن معامل كليات علوم حلوان وهندسة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بشيراتون القاهرة تسلمت ثلاثة أقمار صناعية لتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء فى 32 كلية هندسة وعلوم بمختلف جامعات مصر وذلك بتمويل مشترك من أكاديمية البحث العلمى ووكالة الفضاء المصرية.

وأضافت الصحيفة أن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد، خلال تسليم الأقمار الثلاث، أنه يجرى العمل على قدم وساق لتوطين تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المختلفة ضمن أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن تصنيع الأقمار يتم بالاشتراك بين الفريق البحثى بوكالة الفضاء المصرية والجامعة المشتركة وذلك بمكونات مصرية 100% لرفع مستوى الـوعـى لـدى الـطـلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.

ونقلت الصحيفة عن محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية قوله إن القمر «Spacekeys» صناعى تعليمى تـم تـطـويـره بـوكـالة الفضاء المصرية ليكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء بكليات الهندسة والعلوم ومن المقرر أن يتم منح غانا وكينيا وأوغندا والسودان 5 أقمار لتنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقى.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، والذى يعد الصرح الأمنى الجديد؛ يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطى جميع أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات فى إدارة العمل الأمنى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح المقر الجديد للمديرية أمس يرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وأضافت أن رئـيـس الـوزراء شاهد فيلما تسجيليا تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التى يقدمها، ثم تفقد عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذى تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة فى ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة، فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفورى مع تلك الأحداث.

كما تفقد مـدبـولـى المـركـز الإعلامى المدعم بأحدث الوسائل التى تمكنه من أداء مهامه فى نشر البيانات التى تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التى تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.