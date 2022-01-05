موجز دوت الخليج: تحذير شديد من الأرصاد.. وانتصاران جديدان لـ محمد صلاح

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 769 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

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